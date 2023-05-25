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Erülkü Süpermarket’te hırsızlık!

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Erülkü Süpermarket içerisinden hırsızlık yapan zanlı C.A tutuklanarak mahkeme huzuruna çıkarıldı.
Erülkü Süpermarket’te hırsızlık!

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Mehmet Pınardan, olguları aktardı.

Polis, huzurda bulunan zanlının sirkat suçundan methaldar olduğunu belirtti.

Polis, 22 Mayıs 2023 tarihinde saat 16.30 raddelerinde Lefkoşa Demirhan'da faaliyet gösteren Erülkü Süpermarket içerisinden Lefkoşa'da sakin zanlının konfeksiyon ve kozmetik reyonunda bulunan toplam değerleri 4.569,49 TL olan muhtelif ürünleri beraberinde bulunan siyah renk spor çanta içerisine koyarak kasadan herhangi bir ödeme yapmaksızın market dışına çıkarak sirkat ettiğini anlattı.

Polis, zanlının gönüllü ifade verdiğini ve evinde yapılan aramada ürünlerin  bir kısmının bulunmuş olup emare olarak alındığını anlattı.

Polis, zanlının davalarında hazır olmasını sağlamak amacıyla mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmasını talep etti. 

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Nil Elodie Çeliker, zanlının yurtdışına çıkışını yasaklayarak, 4000 TL nakdi teminat, bir kefilin 75 bin TL’lik kefalet senedi imzalaması ve haftada 1 gün polise ispat-ı vücutta bulunması koşuluyla tutuksuz yargılanmasına karar verdi.

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