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Erzurum’da 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi

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Erzurum’da deprem meydana geldi. AFAD’ın verilerine göre, Çat ilçesindeki deprem dün saat 23.30’da oldu. Yerin 7 kilometre derinliğindeki depremin büyüklüğü 4.9 olarak açıklandı.
Erzurum’da 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi

 

Erzurum'un Çat ilçesinde saat 23.30'da 4.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem, çevre illerden de hissedildi.

AFAD’ın verilerine göre, Çat ilçesindeki deprem saat 23.30’da oldu. Yerin 7 kilometre derinliğindeki depremin büyüklüğü 4.9 olarak açıklandı.

Kandilli Rasathanesi ise depremin Bingöl’ün Yedisu ilçesinde ve yerin 5 kilometre derinliğinde gerçekleştiğini duyurdu. Çevre illerden de hissedilen deprem kısa süreli paniğe neden oldu.

AFAD Erzurum İl Müdürü Selahattin Karslı, Çat ilçesine 2 ekip gönderildiğini belirterek, şu ana kadar kendilerine olumsuz bir ihbarın gelmediğini söyledi.

ERZURUM VALİLİĞİ: KÖYLERDE TARAMA YAPILIYOR

Erzurum Valiliği, depremle ilgili yazılı açıklama yaptı. Can ve mal kaybına yönelik olumsuz bir durumun olmadığının bildirildiği açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"16 Eylül Cuma günü saat 23.30 sularında AFAD verilerine göre Çat ilçemizde 4.9 büyüklüğünde deprem meydana gelmiştir.

 İl merkezi ve çevre ilçelerden de hissedilen deprem sonrası, AFAD, belediye, jandarma, karayolları, emniyet ve sağlık ekiplerimiz ilçe merkezi ve köylere intikal ederek tarama faaliyetlerine başlamıştır.

An itibariyle can ve mal kaybına yönelik olumsuz bir durum bulunmamaktadır.”

BİNGÖL VALİLİĞİ’NDEN AÇIKLAMA

Deprem ilgili Bingöl Valiliği’nden yapılan açıklamada herhangi bir can ve mal kaybının olmadığı bildirildi. Valiliğin açıklamasında “Saat 23.30’da merkez üssü Erzurum/Çat olan ve il merkezimizde de hissedilen 4.9 büyüklüğünde bir deprem yaşadık. İlk belirlemelere göre herhangi bir can ve mal kaybı bulunmamaktadır. Tüm hemşehrilerimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Allah milletimizi her türlü afetten muhafaza etsin” denildi.

SON DEPREMLER

Yaşanan depremlerin saatini ve büyüklüğünü anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem- Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi(BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

 

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