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Esad: "ABD destekli Kürt savaşçılar vatan hainidir"

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Esad: "ABD destekli Kürt savaşçılar vatan hainidir"
Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, ABD'nin ülkesinde IŞİD'e karşı desteklediği Kürt savaşçıları "vatan haini" olarak nitelendirdi.

Fransız haber ajansı AFP, Beşar Esad'ın Hmeymim Askeri Üssü'nde Rusya Başbakan Yardımcısı Dimitri Rogozin ile görüşmesi sonrası gazetecilere yaptığı açıklamaları aktardı.

Esad, " 'Kürtler' olarak tanımlananlardan bahsederken aslında sadece Kürtlerden bahsetmiyoruz. Başta ABD olmak üzere yabancı bir ülkenin çıkarına hizmet edenler, vatan hainidir" dedi.

Suriye'nin resmi haber ajansı SANA ise Esad'ın "Herhangi bir yabancı devletin komutasında çalışan, vatanına, halkına ve ordusuna karşı olan herkes diğer taraflarca adlandırılmasının önemi olmaksızın vatan hainidir" dediğini aktardı.

Şam, 'Kuzey Suriye Federasyonu'nu tanımamıştı

Suriye'nin kuzey bölgelerini kontrol eden Kürt Demokratik Birlik Partisi'nin (PYD) silahlı kanadı Halk Koruma Birlikleri (YPG), ABD tarafından bölgede IŞİD'e karşı mücadelenin önemli parçalarından birisi olarak kabul ediliyor.

ABD'nin hava desteği sağladığı Rakka operasyonunda da YPG önemli rol üstlenmişti.

YPG, Rakka'ya giren Suriye Demokratik Güçleri'nin (SDG) omurgasını oluşturuyor.

BBC'nin araştırması ise Rakka operasyonunun ardından IŞİD militanlarının kenti aileleriyle birlikte terk etmeleri için gizli bir anlaşma yapıldığını ortaya koymuştu.

PYD geçen yıl "Kuzey Suriye Federasyonu"nun kurulduğunu ilan etmiş, Şam yönetimi ise böyle bir federal yapıyı tanımadığını açıklamıştı.

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