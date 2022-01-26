Esad, Asker Kaçakları İçin Genel Af İlan Etti

Suriye lider Esad, Türkiye gibi ülkelere kaçan çok sayıda Suriyeliyi de yakından ilgilendiren bir af kararına imza attı.

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, asker kaçakları için tam genel af ilan etti.

Ülkenin resmi haber ajansı SANA, Devlet Başkanlığı'nın yayınladığı açıklamayla “25 Ocak 2022 tarihine kadar askerlikten kaçan, ülke içinde ve dışındaki kişiler için tam af kararının ilan edildiğini” aktardı.

Af, Suriye'de bulunanlar için 3 ay içinde, ülke dışında olanlar için de 4 ay içinde gönüllü olarak askerlik şubelerine gelmeleri şartıyla geçerli olacak.

Suriye'de 2011'de patlak veren savaşta birçok asker ordudaki görevi bırakarak muhaliflerin saflarına geçmişti.

Suriye lideri Esad, daha önce de normalleşme adımları kapsamında birçok defa af ilan etmişti.