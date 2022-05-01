Esad genel af ilan etti

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, ülkede genel af ilan eden kanun hükmünde kararnameyi yayımladı.

Kararla ilgili Suriye Devlet Başkanlığı tarafından açıklama yapıldı. Açıklamada şöyle denildi:

* Devlet Başkanı Esad, 2022 tarihli 7 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameyi yayımladı.

* Kararname, 19 Sayılı Terörle Mücadele Kanunu’nda yer alan ve bir insanın ölümüne yol açanlar hariç olmak üzere, 30 Nisan 2022 tarihinden önce Suriyeliler tarafından işlenen terör suçları için genel af çıkarılmasını öngörüyor.

* Bu af, kişilik hakkı davasını etkilemez, zarar gören her halükarda yetkili hukuk mahkemesinde dava açabilir ve bu kararname yayımı tarihinden itibaren geçerlidir.