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Esad genel af ilan etti

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Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın, 30 Nisan 2022 tarihinden önce işlenen terör suçları için genel af kanunu çıkardığı duyuruldu.
Esad genel af ilan etti

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, ülkede genel af ilan eden kanun hükmünde kararnameyi yayımladı.

Kararla ilgili Suriye Devlet Başkanlığı tarafından açıklama yapıldı. Açıklamada şöyle denildi:

* Devlet Başkanı Esad, 2022 tarihli 7 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameyi yayımladı.

* Kararname, 19 Sayılı Terörle Mücadele Kanunu’nda yer alan ve bir insanın ölümüne yol açanlar hariç olmak üzere, 30 Nisan 2022 tarihinden önce Suriyeliler tarafından işlenen terör suçları için genel af çıkarılmasını öngörüyor.

* Bu af, kişilik hakkı davasını etkilemez, zarar gören her halükarda yetkili hukuk mahkemesinde dava açabilir ve bu kararname yayımı tarihinden itibaren geçerlidir.

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