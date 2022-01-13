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Esad Rejimine Bağlı Suriyeli İstihbaratçı, Müebbet Hapis Cezasına Çarptırıldı

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Almanya'da mahkeme eski Suriyeli istihbaratçı Enver Raslan'ı ömür boyu hapse mahkum etti. Karar, Suriye'de devlet eliyle işlenen suçlarla ilgili dünyada ilk olma özelliğini taşıyor.
Esad Rejimine Bağlı Suriyeli İstihbaratçı, Müebbet Hapis Cezasına Çarptırıldı

Avrupa Anayasa ve İnsan Hakları Merkezi bugün Koblenz’de yaptığı açıklamada, bir Alman mahkemesinin Suriye ordusunda üst düzey yetkili olan albay Enver Raslan’ın ömür boyu hapis cezasına çarptırdığını söyledi.

Bu dava Cumhurbaşkanı Beşar Esad rejimine karşı açılan ilk işkence davası olarak öne çıkıyor.

Federal Başsavcılığın “insanlığa karşı suçlar için Esad rejimi üyelerine karşı dünyadaki ilk cezai takibat” olarak nitelendirdiği davada, 80’den fazla tanık ve işkence mağdurları dinlendi.

5 CİNSEL İSTİSMAR DAVASI DA DAHİL

Üst düzey bir rejim yetkilisi olan Enver Raslan, Şube 251 olarak bilinen Şam’daki kötü şöhretli bir gözaltı merkezindeki soruşturma biriminin başındaydı. Kendisine yöneltilen tüm suçlamalardan suçlu bulundu ve mahkeme onun en az 4 bin suç ortağı olduğunu belirledi. Raslan, 30 cinayet, işkence ve 5 cinsel şiddet davasından müebbet hapse mahkum edildi.

Mahkeme, Raslan’ın cezaevinden erken tahliyesinin mümkün olmayacağına da karar verdi.

Raslan, Esad rejimi mensupları tarafından sistematik olarak işlendiğine inanılan işkence, yargısız infaz ve cinsel saldırı suçlarından cezalandırılan en üst düzey rejim yetkilisi.

HAKKINDAKİ SUÇLAMALARI REDDETMİŞTİ

2012 yılında Suriye rejiminden ve ülkeden kaçan Raslan, hakkındaki tüm suçlamaları reddetmişti.

Dönüm noktası niteliğindeki karar, yüz binlerce sivili konvansiyonel ve kimyasal silahlarla öldürmekle suçlanan Esad rejiminin Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan gibi eski bölgesel düşmanlarıyla diplomatik bağlarını onardığı sırada geldi. Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği Arap müttefiklerini Esad’ı bölgesel çeteye dahil ettikleri için eleştirdi, ancak yakınlaşmayı durdurmak için çok az şey yapabileceklerini belirtti.

23 Nisan 2020’de başlayan davanın sonunda Raslan, insanlığa karşı suç ve cinayet işlemekten ömür boyu hapisle cezalandırıldı.
Davadaki diğer sanık olan ve Suriye istihbaratı için çalışan Eyad el Garib ise 24 Şubat 2021’de insanlığa karşı suç işlenmesine yardımcı olmaktan 4,5 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

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