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Esad rejiminin generalleri TSK operasyonlarında öldürüldü

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Türk Silahlı Kuvvetleri'nin İdlib'den gelen şehit haberlerinin ardından bölgede topçu ve SİHA'larla düzenlediği saldırılarda Suriye ordusundan 3 general ve 1 kurmay albayın da öldürüldüğü öğrenildi
Esad rejiminin generalleri TSK operasyonlarında öldürüldü

İdlib'de Türk askerine yönelik gerçekleştirilen ve 34 askerin şehit olduğu saldırının ardından Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bölgeye yönelik operasyonları devam ediyor.

Son 2 günde yapılan saldırıların ardından rejimin 2100'ün üzerinde asker kaybettiği Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanırken, sahadan gelen bilgilere göre ölen rejim askerleri içerisinde 1 tümgeneral, 2 tuğgeneral ve 1 kurmay albay da bulunuyordu.

 

Milli Savunma Bakanlığı'ndan İdlib'de yapılan operasyonlarla ilgili yapılan açıklamada, "Bölgedeki çeşitli kaynaklardan alınan son bilgilere göre; ateş altına alınan rejim hedeflerinden 8 tank, 4 zırhlı muharebe aracı, 5 obüs ve 2 çok namlulu roketatarın imha edildiği, 56 rejim unsurunun da etkisiz hale getirildiği öğrenilmiştir" ifadeleri kullanılmıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ise bugün yaptığı konuşmada 2100'ün rejim unsurunun yanı sıra, rejim kuvvetlerinin kimyasal silah üretimi yaptığı 7 deponun da vurulduğunu açıklamıştı.

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