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Esad rejiminin İdlib'de kimyasal silah kullanması

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Esad rejiminin İdlib'de kimyasal silah kullanması
ABD, İngiltere ve Fransa, Esad rejiminin İdlib'de düzenlediği kimyasal silah saldırısını kınayan ve sorumluların bulunması için soruşturma açılmasını isteyen Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) karar tasarısını hazırlayarak üyelere dağıttı.

BMGK, saldırının duyulmasının ardından İngiltere ve Fransa'nın talebiyle konuyu görüşmek için bugün TSİ 17.00'de toplanma kararı almıştı.

Toplantı öncesi ABD'nin BM Daimi Temsilciliğinden yapılan açıklamada ABD, Fransa ve İngiltere'nin ortak karar tasarısı hazırlayarak tüm üyelere dağıttığı bildirildi.

Açıklamada, tasarının bugünkü toplantıda oylamaya sunulup sunulmayacağına ilişkin bilgi verilmedi.

Kimyasal silah kullandığı gerekçesiyle Esad rejimine yaptırım uygulanmasını isteyen ve Konseye geçen şubat ayında sunulan benzer bir tasarı Rusya ile Çin tarafından veto edilmişti.

ESAD REJİMİNDEN TÜM BİLGİLERİ BM İLE PAYLAŞMASI İSTENİYOR

Yeni dağıtılan tasarıda başta son olarak İdlib'deki olmak üzere Suriye'deki kimyasal silah saldırıları kınanıyor.

Söz konusu saldırının faillerinin bulunması talep edilen tasarıda, Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü (OPCW) ile BM'nin ortak soruşturma misyonunun (JIM) bu saldırıyı soruşturması isteniyor.

Tasarıda Esad rejiminden JIM'e, 4 Nisan'daki hava operasyonları ile ilgili tüm uçuş bilgilerini o gün görevde olan tüm komuta kademesinin listesini vermesi, ayrıca soruşturma ekibinin istediği askeri tesiste inceleme yapması ve askeri yetkilerle görüşmesinin sağlanması talep ediliyor.

BMGK'da bir tasarının kabul edilmesi için 15 üyeden en az 9'unun lehte oy vermesi ve daimi üyeler ABD, Rusya, Çin, İngiltere ve Fransa'dan herhangi birinin veto yetkisini kullanmaması gerekiyor.

Tasarının kabul edilip edilmemesi konusunda daha önce 7 Suriye tasarısını veto eden Rusya'nın tutumunun belirleyici olması bekleniyor.

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