Esad rejiminin kimyasal silah saldırıları sürüyor

Suriye'de Beşşar Esad rejiminin, ülkenin kuzeyindeki İdlib ilinin Han Şeyhun beldesine düzenlediği klor gazlı saldırısında ölü sayısı 43'e yükseldi.

İdlib’deki Sivil Savunma Ekibi yetkilisi Enes Barakat, AA'ya yaptığı açıklamada, "Beşşar Esad rejiminin Han Şeyhun beldesine düzenlediği kimyasal silah saldırısında 43 sivil öldü, 215 kişi gazdan etkilendi. Ölenler arasında çok sayıda çocuk var." dedi.

İdlib'deki sivil savunma yetkililerinden alınan bilgiye göre, bu sabah erken saatlerde rejime ait savaş uçakları, İdlib'in güneyindeki Han Şeyhun beldesine klor gazıyla saldırmıştı.

Gazdan etkilenenlerin çevre hastanelere kaldırıldığı belirtildi.

İdlib'in El Habit beldesine dün gece düzenlenen klor gazlı saldırıdan 20 sivil etkilenmişti.