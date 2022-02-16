Esad, Rusya Savunma Bakanı Şoygu ile görüştü

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, üst düzey askeri heyete başkanlık eden Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile bir araya geldi.

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, üst düzey askeri heyete başkanlık eden Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile bir araya geldi.

Bakan Şoygu’nun Esad'a Rus askeri filosu tarafından Tartus limanından yürütülen deniz tatbikatlarının ilerleyişi hakkında bilgi verdiği aktarıldı.

Görüşmede ayrıca, Rusya ve Suriye orduları arasında özellikle terörle mücadele konusunda mevcut iş birliğine de değinildiği ifade edildi.

Bakan Şoygu’nun ‘terör örgütlerine destek veren ülkelerin uğradıkları kayıplardan sonra terör örgütlerini yeniden harekete geçirme girişimlerine rağmen, ülkesinin tüm toprakları üzerindeki egemenliği yeniden tesis edilinceye kadar, Suriye ile bu alanda iş birliğine devam edeceğini’ söylediği belirtildi.