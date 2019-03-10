Esad: Savaş yeni bir boyut kazandı, artık ekonomik ablukayla yürütülüyor

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad bugün Çin Dışişleri Bakan Yardımcısı Chen Xiaodong’u kabul etti. Esad, Suriye’ye karşı savaşın artık ağırlıklı olarak ekonomik yaptırımlar ve abluka şeklinde yürütüldüğünü belirtti.

Suriye Devlet Başkanlığı basın dairesinin aktardığına göre Esad bugün Çin Dışişleri Bakan Yardımcısı Chen Xiaodong ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Açıklamaya göre Esad şöyle konuştu:

"Suriye'ye karşı savaş, temelinde abluka ve ekonomik savaşın olduğu yeni şekiller almaya başladı. Uluslararası politika araçları bugün değişti: daha önce diyalog yoluyla çözülen ihtilaflara şimdi başka yollardan çözüm bulunuyor. Boykot, büyükelçileri geri çağırma, ekonomik abluka, terörizmin kullanımı gibi farklı yöntemler kullanılıyor."

Terörizmin büyük alanları kapsadığını, aşırılıkçı fikirlerin mesafelere rağmen dünyanın dört bir ucuna yayıldığını söyleyen Esad, terörle mücadelenin sadece askeri açıdan ibaret olmadığını, militanların ideolojisine karşı koymanın çok daha büyük önem taşıdığını belirtti.

Suriye Devlet Başkanı, terörle mücadelenin sonuç itibarıyla siyasi çözüme yol açacağına dikkat çekerken, terör bulunduğu sürece siyasi çözüme ilişkin herhangi bir çaba ya da sözün serap ve kandırmacadan ibaret olacağına vurgu yaptı.

Çin Dışişleri Bakan Yardımcısı Xiaodong ile başkanlığındaki heyet, Suriye Dışişleri Bakanı Velid Muallim'le de bir araya geldi.

Açıklamaya göre, Çinli diplomat, Pekin'in Suriye'yi terörle mücadele konusunda desteklediği ve Çin'in Suriye'nin kalkınma sürecinde aktif rol aldığını söyledi. Xiaodong, Pekin'in Çinli şirketlere bu sürece daha aktif katılma çağrısında bulunduğunu ve Şam'la ekonomik işbirliğini geliştirmeye niyetli olduğunu vurguladı.