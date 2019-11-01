Suriye devlet televizyonuna konuşan Esad, “Trump, ABD tarihinin en iyi başkanı” dedi.

Suriye lideri, sözlerini şöyle sürdürdü: “İyi politikacı olduğu için değil, diğerlerine göre şeffaf olduğu için. İstediğini açık açık söylüyor, mesela ‘bize petrol lazım’, ‘şundan kurtulmak istiyoruz’, ‘para karşılığında hizmet sunmak istiyoruz’. ABD’nin politikası böyle. Açık konuşan düşmandan daha iyi ne olabilir?”

Genel olarak ABD başkanlarının birer suçlu olduğunu kaydeden Esad, “Bazen Nobel Barış Ödülü alsalar da gerçekte lobinin çıkarlarını hayata geçiriyorlar” diye ekledi.