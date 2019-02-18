Esad'dan SDG'ye: Ülkeniz için savaşmazsanız Osmanlı'nın kölesi olacaksınız

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, ABD'nin Suriye'den askerlerini çekme kararını hatırlatarak, Suriye Demokratik Güçleri'ne seslendi ve "ABD çekildikten sonra size Türklerin saldırılarından korumayacak. Amerikalılar sizi kalbinde taşımıyor. Sizi ceplerine koyacaklar, böylece bir pazarlık kozu olacaksınız. Sizi kendi devletinizden başka kimse korumayacak" dedi.

Omurgasını Kürt silahlı gücü YPG'nin oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri, IŞİD'e karşı harekâtta ABD'nin desteğiyle kara operasyonlarını düzenliyordu.

ABD'li generallerin 'Sahadaki en güvenilir ortağımız' diyerek nitelediği Suriye Demokratik Güçleri içerisindeki YPG, Türkiye tarafından 'terör örgütü' olarak kabul ediliyor ve Ankara yönetimi sınır güvenliğini sağlamak adına Suriye'nin kuzeyine kara harekâtı başlatmaya hazırlandığını vurguluyor.

Pazar günü televizyonlarda canlı yayınlanan bir konuşma yapan Suriye Devlet Başkanı Esad, Suriye Denmokratik Güçleri'ne seslenirken, "Eğer ülkenizi koruyup direnmek üzere kendinizi hazırlamazsanız, Osmanlı'nın kölesi olmaktan başka bir şey elde edemeyeceksiniz" dedi.

Esad konuşmasında "Suriye'nin her bir karış toprağı özgürleştirilecek" dedi.

SDG: IŞİD sonrasını planlıyor

2014'ten bu yana ABD'nin desteğiyle IŞİD'le savaşan Suriye Demokratik Güçleri'nin (SDG) komutanları, ABD Başkanı Trump'ın yapması beklenen "IŞİD bitti" açıklamasının ardından neler yapılacağını görüşmek üzere toplandı.

ABD Başkanı Donald Trump, 6 Şubat'ta yaptığı bir konuşmada "gelecek hafta Suriye'de IŞİD'in yüzde 100'ünü temizlediklerini resmen açıklayabileceklerini" söylemişti.

Açıklama henüz yapılmadı, ancak SDG'li komutanlar, 17 Şubat'ta bir araya gelerek "ilk olarak IŞİD'in uyuyan hücrelerine yönelik operasyon yapacağız" dedi.

IŞİD'in tamamen yok edilmesinin ardından "SDG'nin Suriye'nin kuzeydoğusundaki varlığının yeniden yapılandırılması ve güçlendirilmesine de karar verildi."

Toplantıya ilişkin notların yer aldığı açıklamada, Suriye hükümetiyle yapılan görüşmelerin de, "Esad'ın birleşik bir Suriye'de SDG'yi ve özerk yönetimi kabul etmesi için" desteklendiği belirtildi.

Açıklamaya göre toplantıda ayrıca, "Afrin'in Türk ordusu ve muhaliflerden yeniden alınması da gündeme geldi."

Afrin'le birlikte, Türkiye ile yaşanan sorunların "diyalog yoluyla ve karşılıklı saygıya dayalı olarak" çözmek istedikleri de açıklamada yer aldı.

'ABD, Suriye hükümetinin kuzeyi kontrol etmesini istemiyor'

Dün Almanya'Nın Münih kentinde düzenlenen güvenlik konferansının Suriye konulu panelinde konuşan ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey ise, Anadolu Ajansı muhabirine göre, "ABD, Suriye hükümetinin ülkenin kuzeyini tekrar kontrol etmesini istemiyor," dedi.

Aynı panelde konuşan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, YPG'nin "Suriye'den Türkiye'ye tacizde bulunduğunu, Türkiye'nin amacının YPG dahil tüm teröristlerden bölgenin temizlenmesi" olduğunu söyledi.

Akar, "Bizim için asıl mesele sınırımızın ve halkımızın güvenliğidir. Suriye'nin toprak bütünlüğüne ve politik birliğine saygı duyuyoruz. Asıl mesele, güvenliktir. YPG veya DEAŞ olsun teröristlerden kurtulmaktır." dedi.

Akar: "Adana mutabakatı teröristlerle mücadele imkanı sağlıyor"

İlk kez Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ocak ayında Rusya'ya yaptığı ziyaret sırasında dile getirdiği Adana Mutabakatı da Akar'ın gündemindeydi.

1998 yılında Suriye ile Türkiye arasında imzalanan mutabakat için Akar, "Adana Protokolü teröristlerle mücadele imkanı sağlıyor. Suriye'de teröristlerle savaşmak çok kritik. Ancak Suriye'deki mevcut durum nedeniyle Şam, teröristlerle mücadele edemiyor. İşte bu nedenle oradayız, terörle mücadele ediyoruz." dedi.

Erdoğan, Putin'den sonra İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin de gündeme getirdiği Adana Protokolü için "Bu mutabakat bize Suriye'ye girmenin önünü açıyor" demişti.

Türkiye, PKK'nın Suriye'deki kolu olduğu gerekçesiyle YPG'yi "terör örgütü" olarak görüyor ve ABD'nin verdiği desteğe itiraz ediyor.

Trump'ın IŞİD bittikten sonra ABD askerlerini Suriye'den çekme kararının ardından Ankara, YPG'nin olmayacağı bir güvenli bölge oluşturulmasını talep ediyor. "Fırat'ın doğusuna yönelik operasyona Türkiye'nin hazır olduğu" açıklamaları yapıyor.

ABD ise çekilmenin yavaş olacağını ve detayların henüz belirlenmediğini söylüyor.

YPG, ABD askerlerinin çekilmesinin ardından Türkiye'nin olası bir operasyonu karşısında sınırların korunması için Suriye hükümetiyle görüşmeler yürütüyor. Ancak 2018 sonundan beri yürütülen görüşmelerden henüz bir sonuç alınamadı.