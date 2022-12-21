  • BIST 5.429,13
  • Altın 1089.072
  • Dolar 18.6538
  • Euro 19.8029
  • Lefkoşa 12 °C
  • Mağusa 12 °C
  • Girne 12 °C
  • Güzelyurt 6 °C
  • İskele 12 °C
  • İstanbul 6 °C
  • Ankara -3 °C
SON DAKİKADSÖ: Endişe verici yeni corona virüsü varyantı ortaya çıkabilir

Esad’dan Suriye’de dikkat çeken af kararı

» »
Türkiye’nin Suriye’yle yakınlaşma sinyalleri gündemdeki yerini korurken Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’dan dikkat çeken bir adım geldi.
Esad’dan Suriye’de dikkat çeken af kararı

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, ülkede asker kaçaklarına yönelik yeni af ilan etti.

Esad tarafından imzalanan kararnamede, 3-4 ay içinde askerlik bildiriminde bulunanların hapis cezası almayacağı kaydedildi. Kararnamede, zorunlu askerlik görevinden kaçan ülkedeki kişilerin 3, ülke dışındakilerin ise 4 ay içinde teslim olmaları halinde hapis cezasından muaf tutulacağı açıklandı.

Devlet Başkanlığından yapılan açıklamada, af kararının 21 Aralık'tan öncesini kapsayacağı vurgulandı.

Suriye hükümeti daha önce de benzer kararnamelerle af ilan etmişti. Af ilanı, Türkiye dahil çok sayıda ülkede yaşayan Suriyelinin dönüşü açısından önemli bir adım olarak görülüyor.

TÜRKİYE-SURİYE NORMALLEŞMESİ GÜNDEMDE

Bu adımın son dönemde Türkiye'den gelen Suriye'yle normalleşme sinyalleriyle aynı döneme denk gelmesi de dikkat çekiyor.

TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçen ay Suriye ile normalleşme adımları konusunda “Siyasette dargınlık olamaz” ifadesini kullanmıştı. Erdoğan, geçen hafta da “Suriye-Türkiye-Rusya üçlü olarak bir adım atalım istiyoruz. Önce istihbarat örgütlerimiz, ardından savunma bakanlarımız, daha sonra dışişleri bakanlarımız bir araya gelsin. Sonra da biz liderler olarak bir araya gelelim” demişti.

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov da “Erdoğan’ın Suriye’yi kapsayan üçlü görüşme önerisine olumlu bakıyoruz” diyerek Moskova’nın konuyla ilgili Şam’la temasta olduğunu açıklamıştı.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Ürdün’den Suriye sınırında uyuşturucu operasyonu11 Aralık 2022 Pazar 23:30
  • Suudi Arabistan: İran’ın nükleer silah elde etmesi durumunda tüm seçenekler masada11 Aralık 2022 Pazar 21:20
  • Suudi Arabistan, Çin'le ortaklığın, ABD aleyhinde olmadığını açıkladı10 Aralık 2022 Cumartesi 21:48
  • İran’da ortalığı karıştıracak bir cinayet daha: Kaçırdılar 3 kurşun sıktılar10 Aralık 2022 Cumartesi 14:05
  • İran, Mahsa Emini protestolarına katılan bir kişiyi idam etti08 Aralık 2022 Perşembe 12:10
  • İran’da protestoların merkezi üniversitelerde yüzlerce öğrenci zehirlendi07 Aralık 2022 Çarşamba 22:37
  • Prens Bin Selman’ın, Kaşıkçı’nın ölümünden sorumlu tutulması için açılan dava reddedildi07 Aralık 2022 Çarşamba 11:31
  • Azerbaycan ile Ermenistan arasında ipler yeniden gerildi05 Aralık 2022 Pazartesi 21:25
  • İran devlet medyası, ahlak polisinin kaldırıldığı iddialarını reddetti05 Aralık 2022 Pazartesi 14:06
  • İran'daki bazı üniversitelerde öğrenciler 3 günlük boykot başlattı05 Aralık 2022 Pazartesi 13:16
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti