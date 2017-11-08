 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 111.890
  • Altın 160,144
  • Dolar 3,8873
  • Euro 4,5058
  • Lefkoşa 23 °C
  • Mağusa 23 °C
  • Girne 23 °C
  • Güzelyurt 23 °C
  • İskele 23 °C
  • İstanbul 19 °C
  • Ankara 13 °C
SON DAKİKA7 Ocak seçim tarihi Meclis komitesinde onaylandı

Esad'ın danışmanı: Türkiye ve ABD işgalci güç

» »
Esad'ın danışmanı: Türkiye ve ABD işgalci güç
Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’ın danışmanı Buteyna Şaban, Türkiye'yi sömürgecilikle suçlayarak, askerlerinin işgalci muamelesi göreceğini söyledi.

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın danışmanı Buteyna Şaban Lübnan'daki El Meyadin televizyonuna verdiği mülakatta Suriye'deki son gelişmeleri değerlendirerek Türkiye'ye sert eleştirilerde bulundu. Suriye'deki Türk ve Amerikan askerlerini "işgalci güç" olarak nitelendiren Şaban, "Türkiye günümüzde sömürgeci bir ülkedir, tıpkı Amerikan güçleri gibi topraklarımızda bulunmaları yasadışıdır. Bu konuyu topraklarımızdaki diğer yasadışı işgalci güçlere nasıl yaklaşıyorsak o şekilde ele alacağız" dedi.

Türk Silahlı Kuvvetleri geçen ay Astana toplantısında diğer garantör ülkeler Rusya ve İran ile varılan anlaşma çerçevesinde çatışmasızlık bölgesi ilan edilen İdlib vilayetine girmişti. 

"Rakka'dan vazgeçmedik"

Esad'ın danışmanı, Şam yönetiminin YPG'nin başını çektiği Suriye Demokratik Güçleri (SDG) tarafından IŞİD'den alınan Rakka'dan vazgeçmediğini de vurguladı. Suriye'nin bölünmesi gibi bir durumun tartışmaya açılamayacağını belirten Buteyna Şaban, "Herşey Suriyeliler'e ve Suriyeliler arasındaki tartışma sürecine bağlı. Suriye'nin bölünmesi ya da ülkenin bir bölümünün ayrılması veya federalizm tartışma konusu olamaz" dedi.

ABD'nin desteklediği SDG geçen ay IŞİD'in Rakka'dan tamamen temizlendiğini ve Rakka'nın Kürtlerin Suriye'nin kuzeyinde oluşturmak istediği özerk bölgenin bir parçası olacağını açıklamıştı.

"Muallim'in sözleri yanlış yorumlandı"

Esad'ın danışmanı Buteyna Şaban, Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) düzenlediği bağımsızlık referandumu sonrasında Kuzey Irak'ta yaşanan gelişmelere dikkat çekerek, "Irak'ta yaşananların SDG'ye ders olması gerektiğini" söyledi.

Şaban, Suriye Dışişleri Bakanı Velid Muallim'in Eylül ayında yaptığı, "Kürtlerle özerkliği müzakere edebiliriz" şeklindeki sözlerinin yanlış yorumlandığını da belirterek, "Ülkenin bütünlüğü konusunu herhangi bir grupla müzakere edecek hiçbir hükümet düşünemiyorum" dedi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Suudi Arabistan-Lübnan krizi tırmanıyor07 Kasım 2017 Salı 15:21
  • Suudi Prens helikopterinin düşmesi sonucu öldü06 Kasım 2017 Pazartesi 14:33
  • Kerkük'te intihar saldırıları: 5 ölü, 16 yaralı05 Kasım 2017 Pazar 15:49
  • Suriyeli askerler, Deyr ez Zor’da IŞİD’den kalan kimyasal silahlar buldu05 Kasım 2017 Pazar 15:48
  • IŞİD'den tamamen geri alınan Deyr ez Zor’da saldırı: En az 100 ölü05 Kasım 2017 Pazar 12:12
  • Suudi Arabistan'da prensler ve bakanlar gözaltında05 Kasım 2017 Pazar 11:49
  • Lübnan Başbakanı istifa etti05 Kasım 2017 Pazar 11:47
  • ABD, Rakka'da askeri üs kurdu03 Kasım 2017 Cuma 14:03
  • IŞİD'in Suriye'de kontrol ettiği büyük kent kalmadı03 Kasım 2017 Cuma 13:34
  • Putin'den İran'a nükleer anlaşma desteği02 Kasım 2017 Perşembe 14:19
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti