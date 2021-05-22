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ESA'nın yeni görevi: Ay toprağından oksijen üretilecek

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Ay toprağından oksijen üretecek cihazlar geliştirmek için, üç deneysel reaktör inşa edilecek. Buna göre cihazlar; Ay taşlarında bulunan ve yüzde 45 oranında oksijen barındırdığı bilinen regoliti metal alaşımlarına ve saf oksijene ayrıştıracak.
ESA'nın yeni görevi: Ay toprağından oksijen üretilecek

Belçika merkezli bir teknoloji girişimi, Ay toprağından oksijen üretecek cihazlar geliştirmek için Avrupa Uzay Ajansı'yla (ESA) anlaştı. Firmanın duyurduğu, geçen hafta yapılan sözleşme kapsamında Space Applications Services isimli şirket, üç deneysel reaktör inşa edecek.

Independent Türkçe’nin derlediği habere göre reaktörler, ESA'nın 2025'te başlatmayı planladığı kaynak kullanım gösterimi (ISRU) isimli görevde, oksijen üretim sürecinin değerlendirilmesi için Ay'da test edilecek.

Cihazlarda kullanılan teknik, Ay taşlarında bulunan ve yüzde 45 oranında oksijen barındırdığı bilinen regoliti metal alaşımlarına ve saf oksijene ayrıştıracak. 

Ayrıca bu teknikte oksijen üretiminden sonra kalan metal alaşımları da israf edilmeyecek. Bunların gelecekte Ay'da veya Mars'ta kurulacak üsler için 3 boyutlu baskı tekniğiyle kullanışlı cisimlere dönüştürülebileceği düşünülüyor.

Space Applications Services, Ay toprağından oksijen üretimi için başka bir teknik de araştırıyor. Bu teknikte de ilmenit madeni, hidrojen gazıyla etkileşime sokuluyor.

 

İlmenit, Ay'ın bazı bölgelerinde bulunan titanyum açısından zengin bir maden. Bu teknikte, söz konusu maden hidrojen gazıyla birlikte kapalı bir kapta ısıtılıyor. Isının varlığında ilmenitteki oksijen, hidrojenle reaksiyona giriyor ve su buharı oluşturuyor.

Dünya'dan Ay'a oksijen taşınması, özellikle kısa süreli uzay görevlerinde mümkün. Ancak bu teknolojinin savunucuları, uzayda oksijen üretmenin herhangi bir gök cismi üzerinde insanların uzun süre barınabilmesi için elzem olduğunu söylüyor.

Ek olarak Ay'da üretilecek oksijen ve hidrojenin Güneş Sistemi'nin daha derinlerine, örneğin Mars'a gidilecek görevlerde yakıt olarak da kullanılabilir.

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