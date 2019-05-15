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“Esaretten Özgürlüğe” 16 Mayıs perşembe akşamı Lefkoşa’da sahne alıyor

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“Esaretten Özgürlüğe” 16 Mayıs perşembe akşamı Lefkoşa’da sahne alıyor
“Esaretten Özgürlüğe” 16 Mayıs perşembe akşamı Lefkoşa’da sahne alıyor

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’nın 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı 100’üncü yıl kutlamaları kapsamında düzenlediği etkinlikler çerçevesinde, Kıbrıslı Türk Tiyatro Sanatçısı Hüseyin Köroğlu ve Şenay Saçbüker’in rol aldığı, Tiyatro AŞHK Sanat Merkezi’nin “Esaretten Özgürlüğe” isimli oyunu Lefkoşa Atatürk Kültür Merkezi’nde sahneleniyor.

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’a çıkarak başlattığı kurtuluş mücadelesinin 100’üncü yılında Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı tarafından halka sunulan “Esaretten Özgürlüğe” isimli oyun 16 Mayıs Perşembe akşamı saat 20:30’da Lefkoşa Atatürk Kültür Merkezi’nde sahne alacak.

Tiyatro AŞHK’ın yazdığı, 1918’de Anadolu’nun işgaliyle başlayan ve 1923’te Türkiye Cumhuriyeti’nin ilanıyla son bulan dönemi sahneye taşıyacak oyun, bir halkın Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde nasıl esaretten kurtulup destanlar yazarak özgürlüğe ulaştığını anlatıyor.

Tiyatro AŞHK’ın iki mavi gözlü devi, iki Selanik’liyi, iki memleket sevdalısını; Mustafa Kemal Atatürk ve Nazım Hikmet’i buluşturduğu Esaretten Özgürlüğe isimli oyunun yönetmenliğini de Hüseyin Köroğlu yapıyor.

Etkinlik ücretsiz olup, 100’üncü yıla özel olarak organize edilen gösterime tüm halkımız davetlidir.

 

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