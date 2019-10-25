“Esaretten Özgürlüğe” isimli oyun Lefkoşa’da sahnelenecek

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamaya gör Kıbrıslı Türk Tiyatro Sanatçısı Hüseyin Köroğlu ve Şenay Saçbüker’in rol aldığı oyun 29 Ekim Salı günü saat 17.00’de Lefkoşa Atatürk Kültür Merkezi’nde yer alacak. Oyun ücretsiz olarak izlenebilir.
Tiyatro AŞHK’ın yazdığı oyun, bir halkın Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde nasıl esaretten kurtulup destanlar yazarak özgürlüğe ulaştığını anlatıyor.
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