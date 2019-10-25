  • BIST 100.271
  • Altın 278,915
  • Dolar 5,7575
  • Euro 6,4000
  • Lefkoşa 24 °C
  • Mağusa 24 °C
  • Girne 25 °C
  • Güzelyurt 22 °C
  • İskele 24 °C
  • İstanbul 20 °C
  • Ankara 17 °C
SON DAKİKALefkoşa'da yıkılan surlar tamir ediliyor

“Esaretten Özgürlüğe” isimli oyun Lefkoşa’da sahnelenecek

»
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlama etkinlikleri çerçevesinde 1918’de Anadolu’nun işgaliyle başlayan ve 1923’te Türkiye Cumhuriyeti’nin ilanıyla son bulan dönemi sahneye taşıyan “Esaretten Özgürlüğe” isimli oyun Lefkoşa’da sahnelenecek.
“Esaretten Özgürlüğe” isimli oyun Lefkoşa’da sahnelenecek

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamaya gör Kıbrıslı Türk Tiyatro Sanatçısı Hüseyin Köroğlu ve Şenay Saçbüker’in rol aldığı oyun 29 Ekim Salı günü saat 17.00’de Lefkoşa Atatürk Kültür Merkezi’nde yer alacak. Oyun ücretsiz olarak izlenebilir.

Tiyatro AŞHK’ın yazdığı oyun, bir halkın Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde nasıl esaretten kurtulup destanlar yazarak özgürlüğe ulaştığını anlatıyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • 17. Uluslararası Kuzey Kıbrıs Müzik Festivali’nde 3 Basses konseri19 Ekim 2019 Cumartesi 11:43
  • Buffer Frınge Performans Sanatları Festivali başlıyor18 Ekim 2019 Cuma 17:37
  • “Peter ve Kurt” Lefkoşa’daydı17 Ekim 2019 Perşembe 16:44
  • Ülkemizin ilk yerli dizisi Aşk-ı Kıbrıs’ın galası yapıldı17 Ekim 2019 Perşembe 10:32
  • 17. Uluslararası Kuzey Kıbrıs Müzik Festivali’nde Yarın Akşam Morrıcone Film Müzikleri Konseri Var16 Ekim 2019 Çarşamba 10:20
  • 17. Uluslararası Kuzey Kıbrıs Müzik Festivali devam ediyor14 Ekim 2019 Pazartesi 17:52
  • LTB-EMMA’nın ortak sergisi yarın açılıyor09 Ekim 2019 Çarşamba 17:54
  • Anadolu Ateşi’nin 10’uncu okulu Lefkoşa’da açılıyor08 Ekim 2019 Salı 12:39
  • LBO “Zaman Tüneli” ile sezonu açıyor08 Ekim 2019 Salı 12:38
  • Aslı Bolayır ve Alev Adil’in “FMR” adını verdikleri ortak sanat sergisi açıldı08 Ekim 2019 Salı 10:54
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti