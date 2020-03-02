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Eşcinsel bireye 'Sana oğlum mu diyeyim, kızım mı?' diyen doktora dava

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Eşcinsel bireye 'Sana oğlum mu diyeyim, kızım mı?' diyen doktora dava
Eşcinsel bireye 'Sana oğlum mu diyeyim, kızım mı?' diyen doktora dava

Eşcinsel C.Ö.’ye muayene sırasında “Sana oğlum mu diyeyim, kızım mı?” dediği ve hastasının kimlik bilgilerini sosyal medyada paylaştığı iddia edilen Uzm. Dr. N.K.Ö. hakkında ‘görevi kötüye kullanma’dan dava açıldı

İngiltere’de insan genetiği üzerine lisans eğitimini tamamlayan C.Ö. (26), yüksek lisans yapmak için İstanbul’a geldi. Cinsel yolla bulaşan hastalık şüphesi üzerine C.Ö., muayene olmak için İstanbul Maltepe Devlet Hastanesi Üroloji Polikliniği’nde görev yapan Uzm. Dr. N.K.Ö.’ye gitti. Muayene sırasında iddiaya gören doktor, eşcinsel hastaya “Kılıf kullanacaksın oğlum. Gerçi sana oğlum mu diyeyim, kızım mı bilemedim” dedi. Bunun üzerine C.Ö. başından geçenleri sosyal medyada paylaştı.

Hürriyet'te yer alan habere göre, konunun sosyal medyada gündem olması üzerine doktor N.K.Ö., hastasının kimlik bilgilerini içeren bir ekran görüntüsünü sosyal medya hesabından yayınladı. C.Ö. bunun üzerine doktor hakkında şikâyette bulundu. Yapılan şikâyet başvuruları üzerine dosya, soruşturma izni verilmesi talebiyle İstanbul Valiliği’ne gönderildi. Dosyayı inceleyen Valilik, şikâyet edilen Uzm. Dr. N.K.Ö. hakkında ‘konunun adli mercilerle aydınlatılması gerektiği kanaatine varılarak’ soruşturma izni verdi.

Kabul edilen iddianamede doktor hakkında altı aydan iki yıla kadar hapis cezası talep edildi.

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