Eşcinsel evliliğe onay vermeyen Putin: Bir ailede anne ve baba olur

Rusya Anayasası’nda planlanan değişikliklerle ilgili çalışmalar yürüten komisyonla yaptığı toplantıda konuşan Putin, görevde olduğu sürece ülkesinde eşcinsel evliliğin yasalaşmasını kabul etmeyeceğini söyledi.

Putin, “Bunu daha önce de söyledim, yine söylüyorum, ben devlet başkanı olduğum sürece bu gerçekleşmeyecek, bir ailede ebeveyn 1, ebeveyn 2 olmaz, anne ve baba olur” dedi.

Göreve geldiğinden bu yana Ortodoks Kilisesi ile uyumlu hareket eden Putin, ülkesini batılı liberal değerlerden uzak tutmak için yoğun çaba gösteriyor.

Rusya’da yeni anayasa değişikliği için kurulan komisyonun getireceği önerilerle, siyasi sistemde Putin’in önümüzdeki dönemlerde yetkilerinin artırılması hedefleniyor.