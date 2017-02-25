Eşcinsel evlilik Slovenya’da artık yasal

Evlilik eşitliğini referandumla reddeden Slovenya’da eşcinsel evlilik yasallaştı.

2015'in Aralık ayında yapılan referandumda, Slovenya parlamentosu tarafından kabul edilen ve ve aynı cinsiyetten çiftler arasındaki evliliklerle izin veren yasanın yürürlükte kalıp kalmayacağı sorulmuştu. Halkoylamasına sağ muhalefet ve Katolik kilisesi önayak olmuştu.

Slovenya Ulusal Seçim Kurulu tarafından yapılan yazılı açıklamada, resmi olmayan rakamlara göre evlilik eşitliğini ve eşcinsel çiftlerin evlat edinme hakkını içeren yasa yapılan referandumda katılımcıların yüzde 63,48'nin "hayır" oyu ile reddedilmişti.

Evlat edinme hakkı hâlen yasal değil

Bugün itibariyle eşcinsel çiftler evlenebilecek. Yeni yasa eşcinsel çiftlere heteroseksüel çiftlerle neredeyse aynı hakları tanısa da halen birlikte evlat edinmeyi yasaklıyor.

Maribor’daki evlilik törenlerini yürüten Ksenija Klampfer, ülkedeki ilk lezbiyen evlilik töreninin önümüzdeki cumartesi gerçekleşeceğini ifade etti: “İlk defa bir eşcinsel evlilik düzenleyeceğimiz için çok mutlu ve gururluyuz. Böyle evliliklerin herkesin eşit haklara sahip olduğu daha kapsayıcı bir topluma dönüşebilmek için çok önemli adımlar olduğuna inanıyoruz.”

Slovenyalı LGBT örgütü Legebitra grup sözcüsü Lana Gobec, “Bu ileriye doğru büyük bir adım, fakat bizler eşcinsel çiftlerin heteroseksüel çiftlerle tamamen eşit haklara sahip olabilmesi için uğraşmaya devam edeceğiz”diye konuştu.

Eşcinsel çiftler ülkede aslında 2006’dan beri ‘kayıtlı partnerlik’yapabiliyor ve kan bağı olmayan çocuklar haricinde partnerlerinin önceki ilişkisinden olmuş çocuklarını da evlat edinebiliyordu.

İki yıl önce ülkenin Avrupa Parlementosu üyelerinden biri, referandumla eşcinsel evliliği durdurmanın ‘utanç verici’ olduğunu dile getirmişti.

Şu an evlilik eşitliği, İngiltere, Fransa ve İspanya’yı da kapsayan birkaç Avrupa ülkesinde yasal.

Kaynak.KaosGL