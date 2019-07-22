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Escobar’ın kardeşinden telif kavgasına girdiği Elon Musk’a: Esrar işine girelim

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Kolombiyalı uyuşturucu kaçakçısı Pablo Escobar’ın kardeşi Roberto Escobar, ‘alev silahı’nın telif hakkı nedeniyle tehdit ettiği Elon Musk’a gönderdiği mektupta ‘birlikte esrar işine girmeyi’ teklif etti.
Escobar’ın kardeşinden telif kavgasına girdiği Elon Musk’a: Esrar işine girelim

1993 yılında girdiği silahlı çatışmada öldürülen Escobar’ın kardeşi, The Boring Company’nin sattığı ‘alev silahı’nın fikir hakkını kendi şirketleri Escobar Inc.’den çaldığı gerekçesiyle Musk’tan tazminat olarak 100 milyon dolar değerinde Tesla hissesi vermesini talep etmiş, aksi takdirde daha büyük bir meblağ ödeyebileceği bir tazminat davası açmakla tehdit etmişti.

alv.jpg Fotoğraf: Instagram Elon Musk

Unilad’da yer alan habere göre mektupta ‘alev silahı sorununu çözmek için çözüm önerisini’ yazan Roberto Escobar, şu öneri/uyarıları yaptı:

  • ABD Başkanı Donald Trump’tan Roberto Escobar (kendisi) için başkanlık affı isteyecek. Escobar da bu af sayesinde ABD’ye gelerek Musk’la birlikte ‘Escobar Musk Enterprises‘ adlı bir şirket kuracak ve Escobar Tesla’yı daha karlı hale getirmeye finansal olarak da destek olacak.
  • Alternatif olarak esrar satışı yapan ‘Elon Escobar Drugs Inc.‘ adında ‘ortak’ bir şirket kurulacak.

Escobar, Musk’a şöyle seslendi: “Biliyorum sen de içmeyi seviyorsun. Ben ve Pablo da içtik. Artık bugünlerde uyuşturucuyu yasal olarak satabiliyoruz dostum, biliyorum bu işi. Çok kolay iş. Bunları yaparsan aramız düzelir dostum.”

Escobar Inc. ‘orijinal, resmi ve tescilli’ alev silahını bu yıl 11 Temmuz’da piyasaya sürdü. Musk’ın alev silahı ise 2018’de piyasaya sürülmüş, 20 bin alev silahı birkaç gün içinde tükenmişti. Fakat Escobar’ın şirketi bir Tesla çalışanının fikri 2017’de kendilerinden çaldığını öne sürüyor.

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