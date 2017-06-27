Esed güçleri, cebel Ekrad ve İdlib kırsalını vurdu

Suriye'de Beşşar Esed'e bağlı birlikler, Lazkiye kırsalındaki Cebel Ekrad ile İdlib kırsalını top atışlarıyla vurdu.

Alınan bilgiye göre, rejim güçleri, muhaliflerin kontrolündeki bazı köy ve bağlantı yollarını uzaktan attığı havan ve füzelerle hedef aldı.

Cebel Ekrad'daki Kibbani köyü ile İdlib-Lazkiye sınırında bulunan Cisr-eş Şuğur'a bağlı Bedeme köyünün hedef alındığı saldırılarda, 1'i kadın 4 kişinin yaralandığı öğrenildi.

Yaralılar, bölgedeki sahra hastanesinde tedavi altına alındı.

Rejim güçleri Ramazan Bayramı'nın birinci günü de bölgeye komşu Türkmendağı'nda bazı köyleri top atışına tutmuştu.