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Esed güçleri İdlib'e vakum bombasıyla saldırdı 11 kişi öldü

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Esed güçleri İdlib'e vakum bombasıyla saldırdı 11 kişi öldü
Esed güçlerinin Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib'e düzenlediği saldırıda 11 sivilin öldüğü, 13 kişinin yaralandığı bildirildi.

Esed güçlerinin Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib'e düzenlediği saldırıda 11 sivilin öldüğü, 13 kişinin yaralandığı bildirildi.

Kazakistan'ın başkenti Astana'daki Suriye konulu toplantının öngörüşmeleri sürerken, rejim güçlerinin sivillere yönelik ihlalleri devam ediyor.

Vakum bombasıyla saldırdı

İdlib'deki sivil savunma yetkililerinden Yahya Arce, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Esed rejimine ait bir savaş uçağının İdlib'in Kusur bölgesindeki yerleşim yerine vakum bombasıyla saldırdığını belirtti.

Saldırıda 11 sivilin yaşamını yitirdiğini, 13'ünün yaralandığını söyleyen Arce, ''Sivil savunma ekipleri saldırı sonucunda yıkılan binaların altında kalan üç aileye ulaşmaya çalışıyor. Yaralılar kentteki sahra hastanelerine kaldırıldı fakat aralarında durumu ağır olanlar da var.'' dedi.

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