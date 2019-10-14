ESED ile SDG anlaşması neyi kapsıyor?

Türkiye’nin Barış Pınarı Harekatı’nda ilerleme kaydetmesinin ve ABD’nin Suriye’nin kuzeyindeki bütün askerlerini çekme kararını açıklamasının ardından dün Suriye’de sahada çarpıcı bir gelişme yaşandı: Suriye’nin kuzeydoğusunu kontrol eden Kürtler Şam yönetimiyle anlaştı; Suriye ordusu askerleri 2012’den bu yana ilk kez bölgeye dönmeye başladı. Peki Şam ile Kürtler arasındaki anlaşma neyi kapsıyor?

‘SINIR HATTI BOYUNCA KONUŞLANACAK’

Suriye’nin kuzeyini yöneten Kuzey Suriye Demokratik Federasyonu’ndan dün gece yapılan açıklamada, Suriye ordusunun Türkiye sınırına konuşlanacağı belirtildi; ‘Suriye’nin kuzeyindeki Kürt liderliğinin, Suriye ordusunun bütün sınır hattı boyunca konuşlanmasını ve sınırların bu şekilde korunmasını kabul ettiği’ ifadeleri yer aldı.

‘ANLAŞMA ASKERİ, SİYASİ MESELELER SONRA ELE ALINACAK’

Dış basına konuşan Kürt yetkililer ise anlaşmanın şu an için sadece askeri içeriği olan bir ‘ön mutabakat’ olduğunu söylüyor. Reuters’a konuşan kaynaklar, siyasi konuların daha sonra ele alınacağını söyledi.

Buna göre, anlaşma uyarınca hükümet güçleri sınır bölgelerine batıda Menbic, kuzeydoğuda da Derik’ten giriş yapmaya başlayacak. Şu an için yerel yönetimlerin Şam’a bırakılması öngörülmüyo

BARAJLAR VE PETROL KUYULARI KRİTİK

Erbil’den yayın yapan Rudaw sitesinin haberindeyse, anlaşmanın şu maddeleri içerdiği öne sürüldü:

Suriye ordusu Türkiye sınır hattında konuşlanacak;

Kobani ve Menbic’de kent merkezlerine gidecek;

Tabka ve Rakka’daki Fırat Barajı ve Mensure’ye gidecek;

Deyrül Zor’daki petrol rafinerisi Suriye ordusuna teslim edilecek.

‘ORDU PAZARTESİ 15.00’A KADAR KAMIŞLI’YA GİREBİLİR’

Rudaw’ın haberine göre, Suriye ordusu SDG’den pazartesi günü saat 15.00’a kadar Nusabin’in karşısındaki Kamışlı’nın da kendilerine teslim edilmesini istedi.

UÇUŞA YASAK BÖLGE İDDİASI

Bir iddia da, Rusya’nın SDG’nin talebi üzerine Fırat’ın doğusunda uçuşa yasak bölge ilan edilmesi konusunda ikna olduğu yönünde. (DIŞ HABERLER, Rudaw)