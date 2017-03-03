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Esed rejimi, Tedmur çevresini DEAŞ'tan geri aldı

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Esed rejimi, Tedmur çevresini DEAŞ'tan geri aldı
Suriye'de Beşşar Esed rejimi ve yabancı terörist grupların, ülkenin iç kesimlerinde yer alan Humus'a bağlı tarihi Tedmur kenti çevresindeki tepelerin kontrolünü sağladığı bildirildi.

Tedmur Medya Merkezi sorumlularından Halid el-Humsi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Rus savaş uçaklarının havadan, rejim yanlısı İran destekli grupların da karadan desteğiyle ilerleyen Esed güçlerinin antik Palmira kentine hakim tepelerin kontrolünü terör örgütü DEAŞ'tan aldığını belirtti.

El-Humsi, taraflar arasındaki çatışmaların şehir çevresinde sürdüğünü ifade etti.

Diğer taraftan, rejimin haber ajansı SANA ordunun Tedmur kentini terör örgütünden temizlediğini duyurdu.

Terör örgütü DEAŞ, ilk olarak 20 Mayıs 2015'te yoğun çatışmaların ardından Palmira Antik Kenti'nin kontrolünü sağlamış, 2016 yılının mart ayında da rejim güçleri kenti geri almıştı. DEAŞ, 11 Aralık 2016'da Humus'un doğusundaki tarihi Palmira şehrinin kontrolünü ikinci kez ele geçirmişti.

Rejim ordusu bölgeden çıkarken, çok sayıda ağır silahı terör örgütüne bırakmış, DEAŞ söz konusu silahların önemli bir bölümünü Fırat Kalkanı Harekatı'nın gerçekleştiği Bab bölgesine aktarmıştı.

Terör örgütü, 19 Ocak'ta kentteki antik Roma tiyatrosunun ön sahnesini ve Tetrapylon anıtını yerleştirdiği patlayıcılarla yıkmıştı.

Suriye'deki iç savaştan önce Palmira, ülkenin en önemli turistik merkezlerinden biriydi. Her yıl binlerce turist, UNESCO Dünya Miras Listesi'ne 1980'de giren antik kenti görmek için bölgeye geliyordu. Kent, 2013 yılında Tehlike Altındaki Dünya Mirası listesine dahil edilmişti.

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