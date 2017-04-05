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Esed rejiminin kimyasal silah saldırıları sürüyor

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Esed rejiminin kimyasal silah saldırıları sürüyor
Suriye geçici hükümeti Sağlık Bakanı Ferras Cundi, Esed rejiminin İdlib'in Han Şeyhun beldesine düzenlediği kimyasal silah saldırısında 100'den fazla sivilin öldüğünü, çoğu çocuk 500 sivilin de gazdan etkilendiğini söyledi.

Cundi, düzenlediği basın toplantısında, "Saat 07.15'te İdlib’in güney kırsalında yer alan Han Şeyhun ilçesinin kuzey mahallesini Sohoy uçakları zehirli gaz taşıyan roketlerle hedef aldı." iddiasında bulundu.    

Bölgede yaralıları tedavi edecek yeterli sayıda hastane olmadığı için, kritik durumdaki yaralıların ambulanslarla Türkiye'ye taşındığını belirten Cundi, "Ölü sayısı 100'ü geçti. Çoğu çocuk, 500 sivil de gazdan etkilendi." dedi.    

Cundi, ölü sayısının artmasından endişe ettiklerini söyledi.    

Esed rejimi, son 10 günde 4 defa sivillere yönelik klor gazı içerikli kimyasal silah saldırısı düzenledi. 25 Mart'ta Hama'nın Latamne beldesinde 2 sivil ölmüş, 30 kişi de gazdan etkilenmişti. 30 Mart'ta Şam'da, rejim kuşatmasındaki Kabun mahallesinde de klor gazı saldırısının olumsuz etkilerine 35 sivil maruz kalmıştı.

İdlib'in El Habit beldesine dün gece düzenlenen klor gazlı saldırı, 20 sivili zehirlemişti.     

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