Eşekler zarar görüyor

Ülkemizin en büyük zenginliklerinden olan Karpaz bölgesindeki hür eşekler telef olmaya davam ediyor.

Ülkemizin en büyük zenginliklerinden olan Karpaz bölgesindeki hür eşekler telef olmaya davam ediyor.

Bir türlü telli bölgeye alınamayan, açlık ve susuzluk nedeniyle köy bölgelerine akın eden eşekler, zaman zaman trafik kazalarına da neden oluyor.

polisten alınan bilgiye göre, Dipkarpaz - Yenierenköy Anayolunun 5-6 km’leri arasında, bugün saat 05:00 sıralarında, Kyrıakos FYSENTZOU (E-48), yönetimindeki KZP 859 plakalı araç ile Yenierenköy istikametinden, Dipkarpaz istikametine doğru dikkatsizce seyrettiği sırada anayol içerisinde toplu halde bulunan eşek sürüsüne çarpması sonucu 3 yaban eşeği olay yerinde telef oldu.

Karpaz Koruma Derneği Genel Başkanı Dursun Çebi, anayol boyunca bariyer yapılması için defalarca uyarıda bulunduklarını ama yetkililerin uyarıları görmezden geldiklerini söyledi. Dursun Çebi, başıboş eşeklerin ölümcül kazalara neden olduğunu belirtti.