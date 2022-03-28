Eşel-Mobil Duracak

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Maliye Bakanı Sunat Atun’un Ankara ziyaretinde 2022 yılında KKTC’nin kamu harcamalarının nasıl yapılabileceğinin kararlaştırılması bekleniyor.
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Maliye Bakanı Sunat Atun’un Ankara ziyaretinde 2022 yılında KKTC’nin kamu harcamalarının nasıl yapılabileceğinin kararlaştırılması bekleniyor.

Ankara ziyaretinin gerekçesini “güçlü bir ekonomik program ve mal yapımızın güçlendirilmesi. Kamu giderlerini karşılarken, özel sektöre de güçlü destek verilmesi” olarak açıklayan Atun’un kamu açığını kapatabilmek için son günlerde artırılan vergilerin dışında yerel kaynak sağlanamayacağını gündeme getirerek Türkiye’den mal destek talep etmesi, bunun karşılığında ise “mail disipline” uyulacağının sözünü vermesi bekleniyor. Maliye Bakanı Sunat Atun, “mali disiplin” kavramını gündeme getirerek “devlet giderlerinin gelirleri aşmaması” prensibine göre hareket etmeyi ilke haline getirecek. Bunun gerçekleşebilmesi için otomatiğe bağlanan kamu görevlileri maaş artışının otomatikten çıkarılarak kamu gelirlerine bağlı hale getirilmesi, bunun yapılabilmesi içinse hayat pahalılığı artışının maaşlara otomatik olarak yansıtılmasını sağlayan yasal düzenlemelerin değiştirilmesi gerekiyor.

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