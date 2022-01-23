Esendağlı: Barolar Birliği Başkanı Olarak Hepsine Çok Teşekkür Ediyorum

Barolar Birliği Başkanı Hasan Esendağlı, seçim sistemindeki zorluğun giderilmemiş olması, kış ve pandemi koşullarının var olması ile seçimde çalışacak sandık görevlisi bulma konusundaki ciddi sıkıntıların genç avukatların fedakarlıklarıyla aşıldığını söyledi

Esendağlı: İnsan kaynağı eksikliği ise mensuplarımız tarafından giderilmiştir

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Esendağlı, gerek seçim sistemindeki zorluğun giderilmemiş olması, gerekse kış ve pandemi koşullarının, seçimde çalışacak sandık görevlisi bulma konusunda ciddi sorunlar yarattığını vurguladı.

Esendağlı, “Özellikle son günlerde gelen peş peşe görev bırakmalar, İlçe Seçim Kurulları’nı zor durumda bırakmıştır. Bu noktada ortaya çıkan insan kaynağı eksikliği ise mensuplarımız tarafından giderilmiştir” dedi.

“Seçim yapılabiliyorsa, önemli bir pay da ciddi bir fedakarlık gösteren genç avukatlardır”

Seçime çok az günler kalmasına rağmen, yargıçlar tarafından aranıp sandıkta görev alması rica edilen genç avukatların bir tanesinin bile bu görevden kaçınmadığını kaydeden Esendağlı şunları söyledi;

“Tüm imkansızlıklara rağmen bu seçim yapılabiliyorsa, bunda önemli bir payın da ciddi bir fedakarlık gösteren bu genç avukatların olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır. Barolar Birliği Başkanı olarak hepsine çok teşekkür ediyorum”