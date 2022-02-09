K.T Barolar Birliği Başkanı Av. Hasan Esendağlı dün meydana gelen silahlı saldırı sonucu Halil Falyalı ve koruma şoförü Murat Demirtaş’ın hayatını yitirdiği olayla ilgili olarak açıklama yaptı.

Hasan Esendağlı dün meydana gelen silahlı saldırı sonucu Halil Falyalı ve koruma şoförü Murat Demirtaş’ın hayatını yitirdiği olayla ilgili olarak açıklama yaptı. Esendağlı “Devlet, güvenliğimizi sağlayamıyor. İnsanlar sokak ortasında ailelerinin gözü önünde vuruluyor, öldürülüyor. Üzerimizde bir devlet çatısının varlığını, güvencesini hissedemiyor, yalnızlaşıyoruz. Uzun zamandır temel kamu hizmetlerini dahi sağlamakta acze düşen KKTC’nin geldiği son nokta bu.” dedi.

Açıklama şöyle:

Devlet, güvenliğimizi sağlayamıyor. İnsanlar sokak ortasında ailelerinin gözü önünde vuruluyor, öldürülüyor. Üzerimizde bir devlet çatısının varlığını, güvencesini hissedemiyor, yalnızlaşıyoruz. Uzun zamandır temel kamu hizmetlerini dahi sağlamakta acze düşen KKTC’nin geldiği son nokta bu.

Ülkeyi yönetme iddiası ile seçime giren siyasi partiler, koalisyon görüşmeleri yapmakta. Hiç uzatmayalım. Kurulacak olan hükümetin programında can ve mal güvenliğinin sağlanması; muhacaret, göç ve vatandaşlık politikalarının belirlenmesi; polisin KKTC Devleti’ne bağlanması ve kolluk hizmetlerinin tamamen baştan yapılandırılması; ülkeyi mafyatik unsurların oyun alanına çeviren sözde yatırım ve/veya gelirlerden arındırılması gibi hususlar olmayacaksa, hükümetin kurulmasına hiç gerek yok. Biz kendi başımıza da idare ederiz. Bir süredir öyle zaten.