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Esendağlı: Mahkemenin verdiği karar öngörümüze uygun

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Esendağlı, İzmir 9 Eylül Üniversitesi’nin  bilirkişi raporlarının dosyaya girmesiyle artık esasa ilişkin duruşmaya geçileceğini kaydetti.
Esendağlı: Mahkemenin verdiği karar öngörümüze uygun

Barolar Birliği Başkanı Hasan Esendağlı, mahkemenin verdiği kararlarının öngörülerine uygun çıktığını söyledi. Esendağlı, mahkeme heyetinin bilirkişi raporunun bir hafta on gün içinde mahkeme dosyasına gireceğini  ifade ettiğini belirterek, sanık avukatlarının ısrarlı şekilde talep ettikleri tahliye kararı çıkarılmasının ise reddedildiğini vurguladı. Esendağlı, İzmir 9 Eylül Üniversitesi’nin  bilirkişi raporlarının dosyaya girmesiyle artık esasa ilişkin duruşmaya geçileceğini kaydetti.

Barolar Birliği Başkanı Hasan Esendağlı, mahkemenin verdiği kararlarının öngörülerine uygun çıktığını söyledi. Esendağlı, mahkeme heyetinin bilirkişi raporunun bir hafta on gün içinde mahkeme dosyasına gireceğini  ifade ettiğini belirterek, sanık avukatlarının ısrarlı şekilde talep ettikleri tahliye kararı çıkarılmasının ise reddedildiğini vurguladı. Esendağlı, İzmir 9 Eylül üniversitesi’nin  bilirkişi raporlarının dosyaya girmesiyle artık esasa ilişkin duruşmaya geçileceğini kaydetti. 

 

-Karakaya

Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği Başkanı Ruşen Yücesoylu Karakaya da, Şampiyon Melekler  ve turist rehberleri için adalet  arayışı çerçevesinde Adıyaman’da  olduklarını söyledi. 

“Adalet olası kastla gelmeli,  üçüncü bilirkişi raporuyla tüm gerçekler mahkeme heyetine sunulacak inanıyoruz biliyoruz” diyen Karakaya, konuşmasını şöyle sürdürdü; 

“Bizim çocuklarımız Türkiye’nin geleceğini kurtaracak.  Bir daha böyle olaylar yaşanmaması için mücadele ediyoruz. 3 Aralık’ta yine burada olacağız. Adalet için gerekeni yapacağız.”

  

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