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Esendağlı’dan İSİAS Otel ara kararına ilişkin açıklama!

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Kıbrıs Türk Barolar Birliği Başkanı Hasan Esendağlı, İsias Otel davasının beşinci duruşmasında ara karar çıkması üzerine bir açıklama yaptı.
Esendağlı’dan İSİAS Otel ara kararına ilişkin açıklama!

Kıbrıs Türk Barolar Birliği Başkanı Hasan Esendağlı, İsias Otel davasının beşinci duruşmasında ara karar çıkması üzerine bir açıklama yaptı.

Hasan Esendağlı, bugünkü duruşmada oldukça önemli gelişmeler olduğunu belirterek, Adıyaman Başsavcılığı’nın ‘bilinçli taksir’ mütalaasına işaret etti, “Sürpriz değildi” dedi.

Ara karara dikkat çeken Esendağlı, sanık avukatlarının yeni rapor talebinin reddedildiğini de ifade ederek, mahkemenin 24 Aralık’ta karar açıklayabileceğini de söylediğini belirtti.

Esendağlı, duruşmanın 25 Aralık’a kadar uzamasının beklendiğini de kaydetti.

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