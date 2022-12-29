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Esendağlı’dan LTB ve Gönyeli Belediyesi arasındaki davaya ilişkin açıklama

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Esendağlı; “Bugün okunan mahkeme kararı ile yargı sürecinin Gönyeli Belediyesi’nin Lefkoşa Türk Belediyesi’ne 20 milyon TL borcu olduğu ve bu borcu ödemekle mükellef olduğu şeklinde sonuçlandığını ima ve iddia eden açıklama ve haberler, gerçeği yansıtmama
Esendağlı’dan LTB ve Gönyeli Belediyesi arasındaki davaya ilişkin açıklama

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Esendağlı; “Bugün okunan mahkeme kararı ile yargı sürecinin Gönyeli Belediyesi’nin Lefkoşa Türk Belediyesi’ne 20 milyon TL borcu olduğu ve bu borcu ödemekle mükellef olduğu şeklinde sonuçlandığını ima ve iddia eden açıklama ve haberler, gerçeği yansıtmamaktadır” ifadelerini kullandı.

Esendağlı’nın açıklaması şöyle devam etti: 

Bugün Yargıtay huzurunda karara bağlanan ihtilaf, sadece bir Belediye’nin başka bir Belediye aleyhine Kamu Alacaklarının Tahsili Usulü Yasası tahtında işlem başlatabilip başlatamayacağı ile sınırlı idi.

İki Belediye arasında böyle bir borcun var olup olmadığı ile ilgili açılmış bulunan dava, halen Lefkoşa Kaza Mahkemesi huzurunda görüşülmektedir. Bu davada Gönyeli Belediyesi’nin kendisinden talep edilen meblağların haksız olduğuna ilişkin çok ciddi argümanları bulunmaktadır.

Dava henüz sonuçlanmamıştır ve ihtilafın esasında hangi tarafın haklı olduğu ancak bu davanın neticesinde ortaya çıkacaktır. Bu husus, bugünkü mahkeme kararında da vurgulanmış durumdadır.”

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