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Esendağlı'nın ofisine girmeye çalışan 4 çocuk zanlı yakalandı...Esendağlı: Şikayetçi olmayacağım

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Esendağlı'nın ofisine girmeye çalışan 4 çocuk zanlı yakalandı...Esendağlı: Şikayetçi olmayacağım
Esendağlı'nın ofisine girmeye çalışan 4 çocuk zanlı yakalandı...Esendağlı: Şikayetçi olmayacağım

Barolar Birliği Başkanı, Avukat Hasan Esendağlı dün ofisine girmeye çalışan 4 zanlının yakalandığını duyurdu. Esandağlı zanlıların 15-17 yaşlarında çocuklar olduğunu ve olayın hırsızlık amacıyla gerçekleştiğini açıkladı.

Esendağlı'nın açıklaması şöyle:

Dün sabah ofis kapımızın kırılması ile ilgili olay açıklığa kavuştu. Hırsızlık amacıyla kapıyı kırarak içeri giren; ancak ofis katlarına çıkmadan binayı terk eden zanlılar dün polis tarafından yakalandı. Olayın bundan başka bir boyutu bulunmamaktadır. Bizim için endişe eden, merak eden, arayan, soran, geçmiş olsun dileklerini ileten herkese ve çok kısa sürede olayı aydınlatan polis teşkilatına çok teşekkür ederim.

Gelelim asıl meseleye... Bu olayı ve benzer birkaç eylemi daha gerçekleştirdikleri iddiası ile gözaltında olan 4 zanlının yaşları 15 ile 17 arasında değişiyor. Yani henüz çocuklar. Görünen o ki, meslek hayatım boyunca hassasiyetle haklarını savunduğum çocukların karıştığı iddia edilen bir olayın mağduru pozisyonundayım.

Yıllardır "çocuk suçlu yoktur; suça itilen çocuk vardır" düşüncesini savundum. Belli bir sosyo ekonomik seviyede olan bizler, çocuklarımıza her türlü imkanı sağlamaya çalışırken; aynı yaşlardaki bu çocuklar gecenin bir yarısı Surlariçi'nde bina açmak, hırsızlık yapmak durumunda kalıyor. Ne arayanları var ne de soranları. Hem kendi güvenliklerini hem de başkalarının güvenliğini tehlikeye atıyorlar.

Çocuklar yakalandı, onları suçlamak ve cezalandırmak işin kolayı. Peki onları bu noktaya iten sebepleri yaratan devlet ve toplumun sorumluluğu? Bizlerin sorumluluğu?

Benim görüşüm değişmiş değil. Suçlu çocuk yoktur; suça itilen çocuk vardır. Bu çocuklardan şikayetçi değilim ve olmayacağım.

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