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Esenetepe yasta!

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Hasta annelerini ziyaret için Trabzona giden Esentepeli kardeşlerden biri soba zehirlenmesi sonucu hayatını kaybetti diğeri ise yoğun bakımda.
Esenetepe yasta!

Hasta ziyareti için gittiler,sobadan zehirlendiler!

Alınan bilgiye göre Kıbrıs’ta yaşayan ve Esentepe futbolcusu Hasan Sungur’un kardeşleri oldukları öğrenilen Alparslan Sungur ve Hüseyin Sungur, Trabzon’un Araklı ilçesinde Araklı Bayram Halil devlet hastanesinde yatan annelerini ziyaret için Araklı sahil mahallesinde anneannelerinin evine gitti.

Isınmak için yaktıkları sobadan zehirlendikleri öğrenilen Kiymet Soyyiğit (77) ve Hüseyin Sungur (27) hayatını kaybederken ambulansla Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Alparslan Sungur’un hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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