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Esenler Belediye Başkanı Göksu: İstanbul'da trafik sorunu İmamoğlu göreve geldikten sonra başladı

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Fox TV'de İsmail Küçükkaya'nın canlı yayın konuğu olan AK Partili Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, İstanbul'daki trafik sorununun Ekrem İmamoğlu göreve geldikten sonra başladığını söyledi
Esenler Belediye Başkanı Göksu: İstanbul'da trafik sorunu İmamoğlu göreve geldikten sonra başladı

Fox TV'de İsmail Küçükkaya'nın sunup yönettiği Çalar Saat programına konuk olan AK Parti Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu'nun sözleri sosyal medyada tartışma yarattı.

Küçükkaya, yayına 6.5 dakika geciken Göksu'ya neden geciktiğini sordu. Göksu ise gecikmesine gerekçe olarak trafik sorununu gösterdi ve İstanbul'daki trafik probleminin İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun göreve gelmesiyle başladığını savundu.

İsmail Küçükkaya'nın "Belediyeyi 25 yıldır siz yönetiyorsunuz" vurgusuna yanıt veren Tevfik Göksu, "6 aydır biz yönetmiyoruz. Trafik 6 ayda bu hale geldi" dedi.

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