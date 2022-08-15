Esentepe Belediye Başkanı Erdoğan: "Bizi kamuoyu önünde kasıtlı, maksatlı, asılsız bir şekilde karalıyorlar!”

Belediyelerin birleştirilmesi ile ilgili tartışmalar sürerken itirazlar gelmeye devam ediyor…

Konu hakkında başından beri tartışmaların içinde olan ve konu hakkında sert söylemleri ile bilinen Esentepe Belediye Başkanı Cemal Erdoğan, hükümetin bu konuda “tiyatro çevirdiğini” iddia etti.

Cemal Erdoğan, “Bizi kamuoyu önünde kasıtlı ve maksatlı.. Asılsız bir şekilde karalıyorlar” dedi.

Konu hakkında görüşlerini dile getiren Esentepe Belediye Başkanı Cemal Erdoğan şöyle dedi;

“Belediyeleri 18’e indirdiğinde ne yapacaksın da ekonomik sıkıntı kalmayacak, batmayacak? Para mı verilecek? Şimdi ver. Yetki mi artacak şimdi artır.

“Benim çekingem ve endişem yoktur konuşurken. Belediyeler birleşecekse de kapanacaksa da seçim olacaksa da seçim meydanlarında söyleyeceğim her şeyi de söylerim... Kimseden çekinmem; halk beni bildiği için seçer, bu görüşüme inandığı için destek verir. Esentepe Belediyesi’nin kapanmaması için ki bu birleştirmenin ne olduğunu da kimse açıklayamıyor.

Belediyeleri 18’e indirdiğinde ne yapacaksın da ekonomik sıkıntı kalmayacak, batmayacak? Para mı verilecek? Şimdi ver. Yetki mi artacak şimdi artır… Birileri bize bilinmeyen bir para mı gönderecek. Alacaklarımızı ver. Anlat. Anlatamıyorsun sadece toplumun önünde belediyeleri itibarsızlaştırıyorsun. 2020’de öngördüğün bütçe gelirleri 6 milyardır diyorsun. 11 Milyar gelir elde ettiğinde ama gerekeni vermiyorsun. Kasıtlı itibarsızlaştırma… Toplum önünde de bunlar zaten beceremiyor diyorsun…”