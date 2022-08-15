  • BIST 2.866,54
  • Altın 1027.91
  • Dolar 17.959
  • Euro 18.3267
  • Lefkoşa 33 °C
  • Mağusa 34 °C
  • Girne 34 °C
  • Güzelyurt 32 °C
  • İskele 34 °C
  • İstanbul 25 °C
  • Ankara 30 °C
SON DAKİKAÇocuğunuza doğru yaklaşım önerileri!

Esentepe Belediye Başkanı Erdoğan: "Bizi kamuoyu önünde kasıtlı, maksatlı, asılsız bir şekilde karalıyorlar!”

» »
Esentepe Belediye Başkanı Cemal Erdoğan, “Bizi kamuoyu önünde kasıtlı ve maksatlı.. Asılsız bir şekilde karalıyorlar” dedi.
Esentepe Belediye Başkanı Erdoğan: "Bizi kamuoyu önünde kasıtlı, maksatlı, asılsız bir şekilde karalıyorlar!”

Belediyelerin birleştirilmesi ile ilgili tartışmalar sürerken itirazlar gelmeye devam ediyor…

Konu hakkında başından beri tartışmaların içinde olan ve konu hakkında sert söylemleri ile bilinen Esentepe Belediye Başkanı Cemal Erdoğan, hükümetin bu konuda “tiyatro çevirdiğini” iddia etti.

Cemal Erdoğan, “Bizi kamuoyu önünde kasıtlı ve maksatlı.. Asılsız bir şekilde karalıyorlar” dedi.

Konu hakkında görüşlerini dile getiren Esentepe Belediye Başkanı Cemal Erdoğan şöyle dedi;

Belediyeleri 18’e indirdiğinde ne yapacaksın da ekonomik sıkıntı kalmayacak, batmayacak? Para mı verilecek? Şimdi ver. Yetki mi artacak şimdi artır.

“Benim çekingem ve endişem yoktur konuşurken. Belediyeler birleşecekse de kapanacaksa da seçim olacaksa da seçim meydanlarında söyleyeceğim her şeyi de söylerim... Kimseden çekinmem; halk beni bildiği için seçer, bu görüşüme inandığı için destek verir. Esentepe Belediyesi’nin kapanmaması için ki bu birleştirmenin ne olduğunu da kimse açıklayamıyor.

Belediyeleri 18’e indirdiğinde ne yapacaksın da ekonomik sıkıntı kalmayacak, batmayacak? Para mı verilecek? Şimdi ver. Yetki mi artacak şimdi artır… Birileri bize bilinmeyen bir para mı gönderecek. Alacaklarımızı ver. Anlat. Anlatamıyorsun sadece toplumun önünde belediyeleri itibarsızlaştırıyorsun. 2020’de öngördüğün bütçe gelirleri 6 milyardır diyorsun. 11 Milyar gelir elde ettiğinde ama gerekeni vermiyorsun. Kasıtlı itibarsızlaştırma… Toplum önünde de bunlar zaten beceremiyor diyorsun…”

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İtfaiye Müdürlüğü: Zamanında alınan tedbirler, felaketi önler15 Ağustos 2022 Pazartesi 14:45
  • BES ve Dev-İş, Meclis önünde açıklama yaptı15 Ağustos 2022 Pazartesi 14:41
  • PGM- İtfaye haftalık raporu yayımlandı15 Ağustos 2022 Pazartesi 13:55
  • KIB-TEK Müdürüne 18 ay hapis cezası!15 Ağustos 2022 Pazartesi 13:50
  • PGM haftalık trafik raporunu açıkladı15 Ağustos 2022 Pazartesi 13:49
  • Tatlısu'da yangın!15 Ağustos 2022 Pazartesi 13:47
  • İhmalkarlık yangını getirdi!15 Ağustos 2022 Pazartesi 13:46
  • Gazimağusa'da kayıp aranıyor15 Ağustos 2022 Pazartesi 13:45
  • Otel'de hırsızlık!15 Ağustos 2022 Pazartesi 13:43
  • Girne'de intihar!15 Ağustos 2022 Pazartesi 13:41
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti