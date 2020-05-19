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Esentepe Belediye Başkanı Erdoğan: “Bütün anayol kenarları dinamit!”

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Esentepe Belediye Başkanı Erdoğan: “Bütün anayol kenarları dinamit!”
Esentepe Belediye Başkanı Erdoğan: “Bütün anayol kenarları dinamit!”

Esentepe Belediye Başkanı Cemal Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ülkede ciddi yangın tehlikesi bulunduğunu belirtti.

“Bütün anayol kenarları dinamit” diyen Erdoğan, acilen temizlik yapılması gerektiğini vurguladı.

Esentepe Belediye Başkanı Erdoğan’ın paylaşımı şöyle:

“Ülkede ciddi yangın tehlikesi var. Bütün anayol kenarları dinamit. Orman yol kenarları da aynı. Çok acil temizlik lazım.  Daha yazın başı…”

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