Esentepe Belediyesi'nde 4 aydır maaş ödenmiyor!

Esentepe Beledyesi'nde 4 aydır maaş krizi yaşanıyor. Belediye çalışanlarının 4 aydır maaşlarını almadıkları öğrenildi.

Esentepe Belediyesi'nde 4 aydır maaş krizi yaşanıyor. Belediye çalışanlarının 4 aydır maaşlarını almadıkları öğrenildi.

Konuyu sosyal medya hesabından duyuran BES eski Başkanı Savaş Bozat yaşananlara tepki gösterdi.

Bozat paylaşımında "Esentepe Belediye çalışanları 4 aydır maaş alamıyor. Buna rağmen bugün sendikalarına rağmen başkanlarını savundular. Bunu söyleyen belediye başkanı Cemal Erdoğan. Sosyalist CTP. Ben yorum yapmayacağım. Sadece UTANDIĞIMI da söylemeden geçemeyeceğim..." dedi.