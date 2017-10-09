Esentepe Belediyesi'nde 4 aydır maaş ödenmiyor!

Esentepe Belediyesi'nde 4 aydır maaş krizi yaşanıyor. Belediye çalışanlarının 4 aydır maaşlarını almadıkları öğrenildi.
Konuyu sosyal medya hesabından duyuran BES eski Başkanı Savaş Bozat yaşananlara tepki gösterdi.
Bozat paylaşımında "Esentepe Belediye çalışanları 4 aydır maaş alamıyor. Buna rağmen bugün sendikalarına rağmen başkanlarını savundular. Bunu söyleyen belediye başkanı Cemal Erdoğan. Sosyalist CTP. Ben yorum yapmayacağım. Sadece UTANDIĞIMI da söylemeden geçemeyeceğim..." dedi.
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