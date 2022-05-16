Esentepe Değirmenlik Spor Kulübünün süren soruşturmasına dikkat çekti

"Değirmenlik Spor Kulübünün, Bostancı Bağcıl’dan transfer ettiği ve sahte lisans ile oynayan futbolcu ile ilgili polis soruşturması da devam etmektedir"

Kritik maç öncesinde Esentepe yönetim kurulu, sitemize şu değerlendirmeleri yaptı: “Süper Lige yükselme için oynadığımız play off maçlarında hedefimiz 3 maçımızı da kazanarak Süper Lige yükselmektir.

İlk maçımızı kazandık. Kalan 2 maçımızı da kazanmak hedefindeyiz. Play off sıralamasında şansımız düşük görülebilir. Ancak unutulmamalıdır ki Değirmenlik Spor Kulübünün, Bostancı Bağcıl’dan transfer ettiği ve sahte lisans ile oynayan futbolcu ile ilgili polis soruşturması da devam etmektedir. Bu konu ile ilgili Futbol Federasyonu kesin kararını vermiş değildir. Bu konu ile ilgili alınacak karara göre play off sıralamasında puan durumu değişebilecektir.

Dolayısı ile biz kalan iki maçımızı da kazanarak diğer maçların da sonucuna göre Süper Lige yükselmek için mücadelemize devam edeceğiz.

TİRİBÜN KIBRIS