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Esentepe, Güzelyurt ve Lefke’de elektrik kesintisi yaşanacak

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Esentepe, Güzelyurt ve Lefke’de elektrik kesintisi yaşanacak
Esentepe, Güzelyurt ve Lefke’de elektrik kesintisi yaşanacak

Kıbrıs Türk elektrik Kurumu (KIB-TEK) bugün 3 bölgede elektrik kesintisi yaşanacağını açıkladı.

KIB-TEK’ten verilen bilgiye göre, Karaağaç, Esentepe ve Bahçeli’nin bir bölümüne orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak bakım ve onarım çalışması nedeniyle yapılacak kesinti 09.00-13.00 saatleri arasında uygulanacak.

GÜZELYURT VE LEFKE’DE 5 SAATLİK ELEKTRİK KESİNTİSİ

KIB-TEK'ten yapılan açıklamada, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak bakım-onarım çalışması nedeniyle,  09.00-14.00 saatleri arasında Güzelyurt'a bağlı bazı yerleşim birimlerine elektrik verilemeyecek.

KIB-TEK'ten yapılan açıklamada, kesintiden Lefke, Lefke Karadağ, Lefke Sosyal Konutlar bölgesi, Aplıç, Çamlıköy ve Taşköy’ün etkileneceği belirtildi.

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