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Esentepe ile Küçükerönköy arasına konan tabela turistleri paniğe sürüklüyor

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Esentepe Belediye Başkanı Cemal Erdoğan, yolun kenarına takılan “Dikkat! Ateş Bölgesi. Hayati tehlike vardır” yazılı tabelanın vatandaşı ve turisti gereksiz paniğe sürüklediğini belirtti. Erdoğan, tepki çeken tabelanın bir an önce kaldırılmasını istedi.
Esentepe ile Küçükerönköy arasına konan tabela turistleri paniğe sürüklüyor

Esentepe Belediye Başkanı Cemal Erdoğan, yolun kenarına takılan “Dikkat! Ateş Bölgesi. Hayati tehlike vardır” yazılı tabelanın vatandaşı ve turisti gereksiz paniğe sürüklediğini belirtti. Erdoğan, tepki çeken tabelanın bir an önce kaldırılmasını istedi.

Bölgeyi ziyaret eden bir çok turistin tabela nedeniyle bölgeden uzaklaştığını ve gereksiz korkuya neden olduğunu ifade eden bölge halkı, gereksiz paniğin bitmesi için tabelanın kaldırılmasını istedi.

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