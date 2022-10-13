Esentepe Ocak Örgütü binasının açılışı yapıldı

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Girne İlçesi, Esentepe’de yenilenen ocak örgütü binasının açılışını dün akşam gerçekleştirdi. Açılışa, Genel Sekreter Asım Akansoy, Girne İlçe Başkanı Ongun Talat, Girne bölgesi milletvekilleri, Esentepe Ocak Örgütü yöneticileri ve çok sayıda partili katıldı. Kokteyl düzenlenen açılışta Esentepe Ocak Örgütü Başkanı Mehmet Nasiboğlu, Girne İlçe Başkanı Ongun Talat ve Genel Sekreter Asım Akansoy konuşma yaptı. Açılışa, CTP’nin Esentepe Belediye Başkan adayı İbrahim Beyazbayram da katıldı.

AKANSOY: ÜLKEYİ KAOSTAN ÇIKARMANIN FORMÜLÜ, CTP İKTİDARIDIR

Esentepe Ocak Örgütü binasının açılışında konuşma yapan Genel Sekreter Asım Akansoy, ülkenin çok büyük bir kaosa sürüklendiğini, bu kaostan çıkmanın tek formülünün de CTP iktidarı olduğunu dile getirdi. Kıbrıs Türk halkının hiç görülmemiş zor bir süreçten geçtiğine vurgu yapan Akansoy, toplumun yüzünün güleceği günlere ulaşması için var güçleriyle çalışacaklarını belirtti. CTP’nin birçok bölgede belediye başkan adayını belirlediğine işaret eden Akansoy, yerel seçimlerde elde edilecek başarının ardından önümüzdeki yıl erken seçime gidilmesi için uğraşacaklarını ve CTP’yi tek başına iktidara taşıyacak Kıbrıs Türk halkını bu kaos ortamından çıkaracaklarını kaydetti.

TALAT: SALDIRI NE KADAR BÜYÜKSE, CTP’NİN DİRENİŞİ DE O KADAR BÜYÜK OLACAK

Girne İlçe Başkanı Ongun Talat da yaptığı konuşmada Kıbrıs Türk halkının iradesine son zamanlarda görülmemiş büyük bir saldırı gerçekleştiğini ancak saldırı ne kadar büyükse CTP’nin direnişinin de en az o kadar büyük olacağını vurguladı. Ekonomik anlamda ciddi bir yoksullaşma sürecinden geçildiğinin altını çizen Talat, ayrılıkçı siyaset yürütülerek Kıbrıs Türk halkını yeniden içe kapatmaya dönük bir çalışma sergilendiğini ifade etti. CTP olarak alternatif bir iktidar anlayışını toplumun tüm kesimleriyle paylaştıklarını ve bunu yapmaya da devam edeceklerini dile getiren Talat, Kıbrıs Türk demokrasisine sahip çıkacak bir iktidarın ülkeyi yönetmesi gerektiğini söyledi. 25 Aralık tarihinde gerçekleştirilecek yerel seçimlere de değinen Talat, Esentepe Belediye Başkan adaylarının İbrahim Beyazbayram olduğunu anımsattı ve bu bölgede zaferi elde etmek için çalışmaların son sürat devam ettiğini aktardı.

NASİBOĞLU: ESENTEPE’Yİ HAK ETTİĞİ GÜNLERE BEYAZBAYRAM KAVUŞTURACAK

Esentepe Ocak Örgütü Başkanı Mehmet Nasiboğlu da örgüt binası açılışında yaptığı konuşmada bölgede çalışmalara devam ettiklerini ve Belediye Başkan adayı İbrahim Beyazbayram’ın seçimi kazanacağını belirtti. Esentepe beldesini hak ettiği günlere Beyazbayram’ın taşıyacağını dile getiren Nasiboğlu, açılışa katılanlara teşekkür etti.