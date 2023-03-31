  • BIST 4.838,35
  • Altın 1220.304
  • Dolar 19.1863
  • Euro 20.8832
  • Lefkoşa 13 °C
  • Mağusa 14 °C
  • Girne 15 °C
  • Güzelyurt 12 °C
  • İskele 14 °C
  • İstanbul 11 °C
  • Ankara 1 °C
SON DAKİKAİsrail'de kriz: Netanyahu hükümetine Meclis'ten güvenoyu

Esentepe Ortaokulu’ndan Lefkoşa Çocuk Yuvası’na anlamlı bağış

» »
Esentepe Ortaokulu’ndan Lefkoşa Çocuk Yuvası’na anlamlı bağış
Esentepe Ortaokulu’ndan Lefkoşa Çocuk Yuvası’na anlamlı bağış

Milli Eğitim Bakanlığı ve Vakıflar İdaresi işbirliğinde, “İyilikte Yarışalım” Sosyal Sorumluluk Projesi kapsamında, “Çocuklar İçin Hamle Sırası Sende” adlı satranç turnuvası ve kermesi organize eden Esentepe Ortaokulu yetkilileri, etkinlikten elde edilen geliri Sosyal Hizmetler Dairesi’ne bağlı Lefkoşa Çocuk Yuvası’na bağışladı.

Lefkoşa Çocuk Yuvası’nda gerçekleşen bağış töreninde, Esentepe Ortaokulu Müdürü Özlem Dağman 17 bin TL tutarındaki bağış çekini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy’a takdim etti.

Çocukların öğretmenleri Münüre Ayar ve Muzaffer Ermemiş eşliğinde hayata geçirilen proje ile kendi hazırladıkları ürünleri kermeste sattığını belirten Dağman, Lefkoşa Çocuk Yuvası’na katkıda bulunmaktan büyük memnuniyet duyduklarını ifade etti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy da,Esentepe Ortaokulu öğrencilerine,öğretmenlerineve velilerine katkılarından dolayı teşekkür etti.

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • 5 kişinin ülkeye giriş yasağı kaldırıldı31 Mart 2023 Cuma 10:15
  • Kırok: Çöp Transfer İstasyonu’nun kasıtlı olarak ateşe verildiği düşünülmekte31 Mart 2023 Cuma 09:42
  • Tazminat ödemeleri ve doğrudan gelir desteğinden yararlanmak isteyenler için son başvuru 14 Nisan31 Mart 2023 Cuma 09:20
  • İskele-Gazimağusa ana yolunda kaza: Refüje çıkıp, trafik levhasına çarptı31 Mart 2023 Cuma 09:07
  • Bağımsızlık Yolu’ndan KTMMOB’ne Ziyaret31 Mart 2023 Cuma 08:55
  • Cumhurbaşkanı Tatar, Londra’da Kıbrıs Türk örgütleri temsilcileri ve gençlerle bir araya geldi31 Mart 2023 Cuma 08:42
  • Ayşen Hamitoğlu hayatını kaybetti31 Mart 2023 Cuma 08:39
  • Oktay, bugün KKTC’ye gelecek31 Mart 2023 Cuma 08:34
  • Aracın çarptığı yaya yaralandı31 Mart 2023 Cuma 08:31
  • Kuzu etine zam! 400 TL'ye dayandı!31 Mart 2023 Cuma 08:28
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti