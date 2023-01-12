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Esentepe-Tatlısu ana yolunda akaryakıt kamyonu dere yatağına düştü

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Esentepe-Tatlısu ana yolunda meydana gelen trafik kazasında akaryakıt kamyonu dere yatağına düştü. Kaza sonucu yaralanan olmadı.
Esentepe-Tatlısu ana yolunda akaryakıt kamyonu dere yatağına düştü

Esentepe-Tatlısu ana yolunda saat 14.00 sıralarında meydana gelen trafik kazasında akaryakıt kamyonu dere yatağına düştü.

Polis Basın Subaylığı’ndan kazaya ilişkin yapılan açıklamada, 40 yaşındaki Cengiz Çakır, yönetimindeki PM 972 plakalı akaryakıt kamyonu ile Girne istikametinden Tatlısu istikametine doğru seyrettiği esnada dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun sağından çıkarak dere yatağına düştüğü ifade edildi.

Açıklamada, kaza sonucu yaralı olmadığı aktarıldı.

Polisin soruşturması devam ediyor…

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