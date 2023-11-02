Esentepe-Tatlısu Yolunda Alkollü Sürücü Kaza Yaptı, Soruşturma Sürüyor

Alkollü Sürücü Esentepe-Tatlısu Yolunda Kaza Yaptı: Araç Su Kanalına Devrildi
Esentepe-Tatlısu Anayolu üzerinde 02 Kasım 2023 tarihinde saat 01:30 sıralarında meydana gelen trafik kazası, alkollü bir sürücünün yolculuğunun tehlikeli sonucunu ortaya koydu. Salih Sarper PAŞA (E-58) yönetimindeki UR 506 plakalı salon araç, 187 miligram alkollü içki tesiri altında doğu istikametine doğru seyir halindeyken Sea Terra Reserve sitesi yakınlarında kaza yaptı.
Kaza, aracın sağa tali yola dönüş yaparken sürücünün dikkatsizliği sonucunda direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle başladı. Araç, yolun sağından çıkarak yol kenarında bulunan yaklaşık bir metre derinliğindeki su kanalına düştü ve toprak zemine çarptıktan sonra sol yan kısmı üzerine devrilerek durdu.
Sürücü Salih Sarper PAŞA, kaza sonrasında olay yerine gelen yardım ekipleri tarafından kurtarılarak sağlık kontrolüne tabi tutuldu. Şoförün alkollü olması nedeniyle, kaza hakkında soruşturma başlatıldı ve detaylı incelemeler sürdürülüyor.
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