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Esentepe – Tatlısu Yolunda Yarın Bakım Ve Onarım Yapılacak

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Karayolları Dairesi, Esentepe – Bahçeli – Küçükerenköy Anayolunun, Esentepe – Tatlısu kesiminde yarın bakım ve onarım çalışmaları yapılacağını duyurdu.
Esentepe – Tatlısu Yolunda Yarın Bakım Ve Onarım Yapılacak

Karayolları Dairesi, Esentepe – Bahçeli – Küçükerenköy Anayolunun, Esentepe – Tatlısu kesiminde yarın bakım ve onarım çalışmaları yapılacağını duyurdu.

Daireden yapılan açıklamada, yapılacak çalışmalar nedeniyle yarın saat 09. 00’dan itibaren ikinci bir duyuruya kadar trafiğin tek şeritten kontrollü olarak verileceği belirtilerek, “Sürücülerin belirtilen yolda can ve mal güvenliği açısından dikkatli ve yavaş seyretmeleri, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları önemle rica olunur.” denildi.

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