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Esentepe Temiz Çevre ve Tanıtma Derneği Genel Kurulu Yapıldı

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Esentepe Temiz Çevre ve Tanıtma Derneği Genel Kurulu Yapıldı
Esentepe Temiz Çevre ve Tanıtma Derneği Genel Kurulu Yapıldı

Esentepe Temiz Çevre ve Tanıtma Derneği’nin dün akşam gerçekleştirilen Olağan Genel Kurulu’nda başkanlığa oy birliğiyle yeniden Kerim Güneş’in seçildiği bildirildi.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, saygı duruşuyla başlayan genel kurulda, başkan adayı ve üyeler konuşmalar yaptı. Derneğin faaliyet ve mali raporlarının aklanmasının ardından yönetim kurulu başkanı ve üyelerinin seçimine geçildi.

Kerim Güneş, seçimin ardından yaptığı konuşmada "Küresel bir salgının içinden geçtiğimiz bugünlerde, son yüzyılın en büyük krizlerinden birini yaşıyoruz. Umarım bu zor günler geride kalır ve hayat normale döner. Özellikle Esentepe adına güzel işlere imza atarız." dedi.

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