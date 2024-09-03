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Esentepe ve Çatalköy’de araç yangını

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Esentepe ve Çatalköy’de 2 araç yandı.
Esentepe ve Çatalköy’de araç yangını

Polis Basın Bülteni'ne göre, dün saat 17.00 sıralarında, Esentepe’de Uzungöl Sokak’ta, yol kenarında park halinde bulunan Ersin Erek’in kullanımındaki HJ 222 plakalı araçta, muhtemelen motor bölümündeki elektrik aksamlarının kısa devre yapması sonucu yangın meydana geldi. Yangın İtfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, yangın sonucu araç tamamen yandı.

Çatalköy’de de Bufavento Caddesi’nde, Tuncer Soyluoğlu’nun kullanımındaki KM 303 plakalı araçta seyir halinde olduğu sırada, muhtemelen motor bölümündeki elektrik aksamlarının kısa devre yapması sonucu yangın meydana geldi. Yangın İtfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın sonucu bahse konu araç tamamen yandı. Soruşturma devam ediyor.

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